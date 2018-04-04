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Ноу-хау в Орле: ямы на дорогах отмечают ёлками
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Ноу-хау в Орле: ямы на дорогах отмечают ёлками 

РИА 57 17 минут назад
Фото: РИА 57
В Орле на улице Розы Люксембург провал в дорожном полотне обозначили сосной. Новогоднее дерево стоит на страже дисков и подвесок. Автомобилисты, завидев препятствие, объезжают стороной.
В группе «Орел LIVE» орловцы пишут, что в последние несколько дней видели в провале машины.
«Спасибо тем, кто засунул эти елки!» — написал Vladimir Zhukov
«Никого не волнует, что 4 апреля, а ёлку только убрали после нового года», — отметил Алексей Сергеев.
Накануне, в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения начальник УГИБДД России по Орловской области Александр Коршунов отметил, что все больше орловцев оформляют ДТП с ямами. Он предупредил чиновников, что иски в суды будут существенные.
Главный автоинспектор сообщил, что за два месяца 2018 года произошло 61 ДТП, где причиной стали дорожные условия и ненадлежащее содержание трасс. В авариях погибли шесть человек, 93 получили ранения.
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