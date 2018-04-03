Орловцы начали массово оформлять ДТП с ямами

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения 3 апреля начальник УГИБДД России по Орловской области Александр Коршунов отметил тревожную тенденцию.

— На текущей неделе в Орле зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий, когда машины попали в ямы. Водители вызывают инспекторов для оформления ДТП. Иски будут существенные, — предупредил Александр Коршунов.

Начальник УГИБДД региона сообщил, что в минувшем году из-за просветов в содержании дорог произошло 370 аварий, в которых погибли 32 человека, 461 человек получили ранения. ДТП происходят из-за дефектов проезжей части, сужения в зимний период, отсутствия разметки и слабого освещения.

УГИБДД за нарушение правил содержания дорог привлечены к ответственности 520 должностных и юридических лиц. Судами наложено штрафов на 23,5 млн рублей. Так, за отсутствие знаков, предусмотренных в схеме дорожного движения, и за ямы взыскивают от 100 до 120 тысяч рублей.

— Лучше бы эти деньги шли на другие цели, а не на штрафы, — посетовал Александр Коршунов.