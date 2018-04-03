В Пинежском районе пенсионер на «Жигулях» не справился с управлением и врезался в «Ниву»

В Пинежском районе в ДТП серьезно пострадала 66-летняя женщина. Авария произошла в понедельник около 16:30 на 21 километре дороги Карпогоры — Сосновка — Нюхча. Водитель за рулем «Жигулей» на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Нивой».

— У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Женщина находилась на переднем пассажирском сиденье, пристегнута ремнем безопасности, — пояснили в областной Госавтоинспекции

По информации ГИБДД, за сутки чаще всего нарушали правила ПДД в области — из 499 зарегистрированных нарушений только 158 пришлось на долю Архангельска. Семь водителей не уступили дорогу пешеходам, семь автовладельцев задержаны за езду в нетрезвом виде.