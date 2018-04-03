Ещё
В Пинежском районе пенсионер на «Жигулях» не справился с управлением и врезался в «Ниву»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пинежском районе пенсионер на «Жигулях» не справился с управлением и врезался в «Ниву» 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В Пинежском районе в ДТП серьезно пострадала 66-летняя женщина. Авария произошла в понедельник около 16:30 на 21 километре дороги Карпогоры — Сосновка — Нюхча. Водитель за рулем «Жигулей» на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Нивой».
— У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Женщина находилась на переднем пассажирском сиденье, пристегнута ремнем безопасности, — пояснили в областной Госавтоинспекции.
По информации ГИБДД, за сутки чаще всего нарушали правила ПДД в области — из 499 зарегистрированных нарушений только 158 пришлось на долю Архангельска. Семь водителей не уступили дорогу пешеходам, семь автовладельцев задержаны за езду в нетрезвом виде.
29.ru: последние новости
Утро в Архангельске началось с двух ДТП Гонщики на «Жигулях» устроили дрифт на катке Красной пристани Инсценировали ДТП ради выплат: 10 северян проходят по делу о мошенничестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение