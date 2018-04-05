В ДТП с участием микроавтобуса в Египте погибли 20 человек 

В аварии, произошедшей на трассе недалеко от Каира, погибли 20 человек.
Как сообщает РИА Новости, участниками ДТП стали перевозящий пассажиров микроавтобус и грузовик. Транспортные средства столкнулись на дороге, соединяющей города Сохаг и Асьют.
В правоохранительных органах отметили, что водители превысили скорость, что и привело к таким печальным последствиям. Дорожная инфраструктура в Египте находится не в лучшем состоянии. Из-за этого каждый год в республике в ДТП гибнут около 12 тысяч человек.