В ДТП с участием микроавтобуса в Египте погибли 20 человек

В аварии, произошедшей на трассе недалеко от Каира, погибли 20 человек.

Как сообщает РИА Новости, участниками ДТП стали перевозящий пассажиров микроавтобус и грузовик. Транспортные средства столкнулись на дороге, соединяющей города Сохаг и Асьют.