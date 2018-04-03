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Ищите пути объезда: на Западном ограничат движение транспорта
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Ищите пути объезда: на Западном ограничат движение транспорта 

161.ru 48 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 3 апреля, в администрации Ростова сообщили, что по всей улице Тренева, расположенной в Западном районе города, ограничат движение транспорта.
— С 22 апреля по 15 мая здесь будут делать ремонт, из-за этого и вводятся ограничения, — рассказали в городской мэрии.
В апреле ограничат движение еще на восьми улицах Ростова, расположенных в центре города. С 18 апреля до 15 мая будет действовать ограничение движения в переулке Семашко от Текучева до Мечникова и на ряде других улиц. Здесь будут проводить дорожные работы и установят газопровод.
Также с 18 апреля по 15 мая движение ограничат по улицам Возрождения и Зенитчиков (от переулка Гвардейского до улицы Белинского), улице Самойловской (от улицы Белинского до улицы Локомотивной), улице Локомотивной (от улицы Самойловской до улицы Мечникова), улицы Смотровой (от улицы Мечникова до Возрождения улицы).
А с 18 апреля по 1 октября нельзя будет проехать по улице Нансена от улицы Шеболдаева до площади Страны Советов. На этих улицах тоже будут делать ремонт.
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