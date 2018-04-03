«Голодного» водителя орловской маршрутки нашли и наказали

Начальник УГИБДД России по Орловской области 3 апреля на заседании комиссии по безопасности дорожного движения доложил о работе с маршрутными транспортными средствами.

В минувшем году по вине водителей автобусов произошло 37 аварий. В текущем году ДТП с маршрутками продолжают регистрировать. По мнению Коршунова, проблема в слабом контроле со стороны властей и слабой законодательной, договорной базой. Он напомнил про водителя, который прославил Орел на всю страну: кушал за рулём. Его нашли и наказали.

— Водители поставлены в такие условия, что вынуждены нарушать режим труда и отдыха, — констатировал Александр Коршунов . — Если применять карательные меры только к водителям, ничего не изменится. Перевозчики должны находиться на контроле, — подчеркнул начальник УГИБДД региона.

Напомним, сейчас Орёл пересматривает контракты с перевозчиками, в них обещали учесть все просчёты настоящих отношений. Кроме того, обещано взять на контроль трёхзначных перевозчиков.

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