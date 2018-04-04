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Резкие маршрутки: в Орле пострадала пассажирка ПАЗа
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Резкие маршрутки: в Орле пострадала пассажирка ПАЗа 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 3 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 10 часов 55 минут водитель маршрутного ПАЗа двигался по улице Московской со стороны Грузовой в направлении Герцена. В районе дома № 67 по улице Московской, во время выезда от остановочного павильона в транспортном средстве упала пассажирка 1987 года рождения.
В результате падения она была травмирована. Госпитализация не потребовалась. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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