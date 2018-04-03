В ЮАР при нападении на автобус погибли шесть шахтеров

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости . Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автобус, перевозивший шахтеров в ЮАР, шесть человек погибли, еще несколько получили ранения, сообщил Национальный союз шахтеров ЮАР (NUM).

"Союз шахтеров глубоко шокирован и опечален из-за того, что шесть рабочих погибли и еще несколько получили серьезные ранения после того, как бутылку с зажигательной смесью бросили в автобус, который перевозил их на работу на шахту Modikwa Platinum", — говорится в заявлении, размещенном в аккаунте объединения в Twitter.

Инцидент произошел в понедельник вечером недалеко от населенного пункта Бюргерсфорт, провинция Лимпопо. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.