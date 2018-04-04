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В Астрахани потолок обрушился на пожилую женщину
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В Астрахани потолок обрушился на пожилую женщину 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Инцидент произошел на улице Володарского. Сообщается, что обрушение случилось ночью в одном из жилых домов, в это время в помещении спала 59-летняя женщина, сообщает Vistanews.
Пострадавшая, на которую упал потолок, была доставлена в местную в Александро-Мариинскую больницу с многочисленными травмами. Сейчас она находится в критическом состоянии.
Какое время ей пришлось провести под завалами спасатели еще не установили. В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные действия, сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Астрахани со стрельбой задержали убийцу девочки. Во дворе дома ходил мужчина с окровавленным ножом. Прибывшим на место стражам порядка горожанин оказал активное сопротивление. До выхода на улицу 42-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений своей полуторогодовалой родственнице и ее матери, в результате чего девочка скончалась.
Происшествия: В Астрахани дорога была усыпана рыбой.
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