В Астрахани потолок обрушился на пожилую женщину

Инцидент произошел на улице Володарского. Сообщается, что обрушение случилось ночью в одном из жилых домов, в это время в помещении спала 59-летняя женщина, сообщает Vistanews.

Пострадавшая, на которую упал потолок, была доставлена в местную в Александро-Мариинскую больницу с многочисленными травмами. Сейчас она находится в критическом состоянии.

Какое время ей пришлось провести под завалами спасатели еще не установили. В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные действия, сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Астрахани со стрельбой задержали убийцу девочки. Во дворе дома ходил мужчина с окровавленным ножом. Прибывшим на место стражам порядка горожанин оказал активное сопротивление. До выхода на улицу 42-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений своей полуторогодовалой родственнице и ее матери, в результате чего девочка скончалась.

Происшествия: В Астрахани дорога была усыпана рыбой.