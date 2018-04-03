Ещё
Пешеход сбит «Жигулями» в Автозаводском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пешеход сбит «Жигулями» в Автозаводском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около девяти часов вечера 2 апреля на Южном шоссе. Мужчина 1969 г.р., (водительский стаж 13 лет), управляя автомобилем «ВАЗ-21124», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадал мужчина 1988 г.р. С сотрясением головного мозга он был доставлен в больницу. В госпитализации пострадавший не нуждался.
Newsroom24: последние новости
Опубликовано видео смертельного ДТП на Мызинском мосту Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Автозаводском районе Иномарку зажало между двумя автомобилями в Нижнем Новгороде.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение