Пешеход сбит «Жигулями» в Автозаводском районе

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около девяти часов вечера 2 апреля на Южном шоссе. Мужчина 1969 г.р., (водительский стаж 13 лет), управляя автомобилем «ВАЗ-21124», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал мужчина 1988 г.р. С сотрясением головного мозга он был доставлен в больницу. В госпитализации пострадавший не нуждался.