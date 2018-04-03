В страшном ДТП в Скопинском районе погибли три человека

Утром 3 апреля в Скопинском районе на 280-ом километре автодороги М-6 «Москва-Астрахань» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека погибли и один подросток получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате происшествия пассажир автомобиля Peugeot 408 — 13-летняя девочка с травмами доставлена в больницу. Водитель «Лады Приора», его пассажирка и пассажирка автомобиля Peugeot погибли.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.