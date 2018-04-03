Ещё
В страшном ДТП в Скопинском районе погибли три человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В страшном ДТП в Скопинском районе погибли три человека 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Утром 3 апреля в Скопинском районе на 280-ом километре автодороги М-6 «Москва-Астрахань» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека погибли и один подросток получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительны данным, водитель за рулем «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся Peugeot 408, после чего по касательной задел Daewoo Nexia
В результате происшествия пассажир автомобиля Peugeot 408 — 13-летняя девочка с травмами доставлена в больницу. Водитель «Лады Приора», его пассажирка и пассажирка автомобиля Peugeot погибли.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.
АиФ Рязань: последние новости
У рязанской фирмы арестовали за долги автомобиль Mercedes-Benz В массовом ДТП в Михайловском районе пострадали несколько человек Три рязанки пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение