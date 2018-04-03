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DM: 10-летний внук Елизаветы II был замечен за рулем автомобиля
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DM: 10-летний внук Елизаветы II был замечен за рулем автомобиля 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 3 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Самый младший внук королевы Великобритании Елизаветы II, 10-летний сын принца Эдварда Джеймс, виконт Северн, был замечен за рулем семейного автомобиля Land Rover, который ехал по территории Виндзорского замка. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Объективы фотокамер запечатлели юного Джеймса за рулем внедорожника сразу по окончании пасхальной службы, на которую традиционно собираются представители монаршей фамилии. При этом на переднем пассажирском сиденье рядом с ним не было никого из взрослых, в то время как его отец находился сзади. Джеймс таким образом совершил несколько кругов по закрытой от посторонних территории.
Британские СМИ сразу же задались вопросом, имел ли право 10-летний ребенок сесть за руль? Согласно действующему законодательству, начинающему водителю не нужны так называемые временные права на управление автомобилем, если он едет по частной территории. Однако страховая компания в случае возможного ДТП в праве отказать в компенсации.
Джеймс является десятым в очереди наследников британского престола, что, по сути, оставляет ему лишь теоретические шансы стать королем Великобритании. Однако виконт Северн со временем может унаследовать от своего отца титул графа Уэссекского, первое присвоение которого состоялось почти тысячу лет назад.
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