Шесть электричек задержали в Подмосковье из-за обрыва провода

Шесть электричек и аэроэкспресс задержали в Подмосковье из-за обрыва контактного провода, сообщает «Коммерсант FM» в Twitter.

Сообщается, что авария произошла по Можайскому направлению. Все составы остановлены на станции «Лесной городок» в Одинцовском районе.

Специалисты уточняют обстоятельства ЧП.

Шесть электричек и аэроэкспресс задержали в Подмосковье из-за обрыва контактного провода. Это Можайское направление. Все составы были остановлены на станции Лесной городок в Одинцовском районе. Обстоятельства ЧП выясняются.

Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 3 апреля 2018 г.

По Москве на электричке. Пассажиры всё чаще предпочитают ж/д транспорт

Уже в нынешнем году Москву можно будет проехать из конца в конец всего за три четверти часа. Такая возможность у пассажиров появится благодаря Московским центральным диаметрам (МЦД), интегрированным со станциями Московского центрального кольца (МЦК). Подробнее.