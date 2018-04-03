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Шесть электричек задержали в Подмосковье из-за обрыва провода
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Шесть электричек задержали в Подмосковье из-за обрыва провода 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Шесть электричек и аэроэкспресс задержали в Подмосковье из-за обрыва контактного провода, сообщает «Коммерсант FM» в Twitter.
Сообщается, что авария произошла по Можайскому направлению. Все составы остановлены на станции «Лесной городок» в Одинцовском районе.
Специалисты уточняют обстоятельства ЧП.
Шесть электричек и аэроэкспресс задержали в Подмосковье из-за обрыва контактного провода. Это Можайское направление. Все составы были остановлены на станции Лесной городок в Одинцовском районе. Обстоятельства ЧП выясняются.
Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 3 апреля 2018 г.
По Москве на электричке. Пассажиры всё чаще предпочитают ж/д транспорт
Уже в нынешнем году Москву можно будет проехать из конца в конец всего за три четверти часа. Такая возможность у пассажиров появится благодаря Московским центральным диаметрам (МЦД), интегрированным со станциями Московского центрального кольца (МЦК). Подробнее.
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