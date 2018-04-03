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В Рязанской области три человека погибли при столкновении трех автомобилей
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В Рязанской области три человека погибли при столкновении трех автомобилей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Рязанской области во вторник, 13-летняя девочка госпитализирована с травмами, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"Сегодня около 9.30 (мск) в Скопинском районе на 280-ом километре автодороги М6 «Москва-Астрахань» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека погибли и один подросток получил травмы разной степени тяжести", — сказал он.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Приора» выехал на полосу встречного движения.
"Там он совершил лобовое столкновение с автомобилем Peugeot 408, после чего совершил касательное столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате происшествия пассажирка Peugeot 13-летняя девочка с травмами доставлена в медицинское учреждение, а водитель автомобиля «Приора» и его пассажирка, а также пассажирка Peugeot погибли", — рассказал собеседник.
Сотрудники полиции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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