В Рязанской области три человека погибли при столкновении трех автомобилей

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр — РИА Новости . Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Рязанской области во вторник, 13-летняя девочка госпитализирована с травмами, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

"Сегодня около 9.30 (мск) в Скопинском районе на 280-ом километре автодороги М6 «Москва-Астрахань» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека погибли и один подросток получил травмы разной степени тяжести", — сказал он.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Приора» выехал на полосу встречного движения.

"Там он совершил лобовое столкновение с автомобилем Peugeot 408 , после чего совершил касательное столкновение с автомобилем Daewoo Nexia . В результате происшествия пассажирка Peugeot 13-летняя девочка с травмами доставлена в медицинское учреждение, а водитель автомобиля «Приора» и его пассажирка, а также пассажирка Peugeot погибли", — рассказал собеседник.

Сотрудники полиции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.