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Таксистов Подмосковья ждут внеплановые проверки
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Таксистов Подмосковья ждут внеплановые проверки 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Региональный Минтранс после обнаружения многочисленных нарушений в работе таксомоторных компаний решил проводить внеплановые проверки. В пресс-службе ведомства уточнили, что большинство выписанных штрафов связаны с превышением скорости. Также в результате ДТП с участием машин такси были ранены трое пассажиров.
Сайт «Подмосковье сегодня» пишет, что у некоторых компаний число водителей не соответствует количеству работников в штате, с водителями нет коллективных договоров, а число задействованных в работе авто не соответствуют числу выданных разрешений на таксомоторную деятельность. Также перевозчики, стремясь облегчить налоговое бремя, нарушают законодательство.
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