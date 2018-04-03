Таксистов Подмосковья ждут внеплановые проверки

Региональный Минтранс после обнаружения многочисленных нарушений в работе таксомоторных компаний решил проводить внеплановые проверки. В пресс-службе ведомства уточнили, что большинство выписанных штрафов связаны с превышением скорости. Также в результате ДТП с участием машин такси были ранены трое пассажиров.

Сайт «Подмосковье сегодня» пишет, что у некоторых компаний число водителей не соответствует количеству работников в штате, с водителями нет коллективных договоров, а число задействованных в работе авто не соответствуют числу выданных разрешений на таксомоторную деятельность. Также перевозчики, стремясь облегчить налоговое бремя, нарушают законодательство.