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Шикарный BMW, забытый в реке
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Шикарный BMW, забытый в реке 

Авторамблер 59 минут назад
Фото: Авторамблер
Под радостные и удивленные крики толпы спасатели неспешно достали красивый автомобиль из воды. К счастью, салон был пуст: если за рулем в момент падения в озеро и был человек, то он благополучно выбрался живым. Однако до сих пор непонятно, как и когда авто оказалось в воде. Предположительно, машина вылетела на высокой скорости с дороги и оказалась в озере. Однако, по словам местных, никто не был свидетелем этого происшествия.
Стоит отметить, что, возможно, это не просто BMW M3, а еще более дорогая и скоростная модификация GTS. Напомним, BMW M3 GTS легче стандартной (всего 1,490 килограмм) и комплектуется двигателем объемом 4,4 литра, а также разгоняется до сотни за 4,4 секунды.
Жаль, что дорога завела эту малышку в воду.
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