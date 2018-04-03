Шикарный BMW, забытый в реке

Под радостные и удивленные крики толпы спасатели неспешно достали красивый автомобиль из воды. К счастью, салон был пуст: если за рулем в момент падения в озеро и был человек, то он благополучно выбрался живым. Однако до сих пор непонятно, как и когда авто оказалось в воде. Предположительно, машина вылетела на высокой скорости с дороги и оказалась в озере. Однако, по словам местных, никто не был свидетелем этого происшествия.

Стоит отметить, что, возможно, это не просто BMW M3, а еще более дорогая и скоростная модификация GTS. Напомним, BMW M3 GTS легче стандартной (всего 1,490 килограмм) и комплектуется двигателем объемом 4,4 литра, а также разгоняется до сотни за 4,4 секунды.

Жаль, что дорога завела эту малышку в воду.