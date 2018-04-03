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Груженая лимонадом «Газель» врезалась в столб из‐за двух лихачей в Казани
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Груженая лимонадом «Газель» врезалась в столб из‐за двух лихачей в Казани 

360tv.ru 41 минуту назад
Водитель за рулем груженной лимонадом «Газели» не справился с управлением и вылетел с проезжей части, на полной скорости врезавшись в столб. Об этом сообщило издание Inkazan.ru.
После столкновения передняя часть автомобиля полностью смялась,
из-за  чего водитель оказался заблокирован в кабине. Сильный удар также повредил топливную систему, в результате чего начал испаряться газ. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС извлекли мужчину, который находился в сознании. Сотрудники скорой доставили мужчину в больницу, где оказали ему всю необходимую помощь.
По словам пострадавшего, авария произошла
из-за  двух легковых машин, которые решили погоняться между собой и подрезали его. В настоящее время специалисты выясняют подробности произошедшего.
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