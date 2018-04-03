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На Ямале стадо оленей перегородило движение на трассе Надым — Салехард
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На Ямале стадо оленей перегородило движение на трассе Надым — Салехард 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стадо оленей выбежало на трассу и парализовало движение. Неожиданную встречу с животными заснял на камеру мобильного телефона ехавший за рулём автолюбитель.
Олени перекрыли движение на трассе Надым — Салехард. Животные появились неожиданно, ехавший по дороге автомобиль их не испугал и ничуть не смутил, пишет агентство ura.news.
На записи видно, как стадо, обогнув машину, продолжило путь и скрылось за поворотом. Водитель и пассажиры, находившиеся в автомобиле, шутливо заметили: «Нас сейчас затопчут».
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