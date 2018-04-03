В Себежском районе задержали машину с 8 тоннами турецких томатов 

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали в Себежском районе транспортное средство, перевозившее около 8 тонн запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря бдительности местных жителей, вовремя предупредивших пограничников, удалось предотвратить очередную попытку незаконного ввоза в нашу страну томатов турецкого происхождения.
Водитель автомобиля, наш соотечественник, попытался обманным путем въехать в Россию по проселочной объездной дороге, но его хитрость не принесла желаемого результата.
В ходе первичного опроса выяснилось, что мужчина 1965 года рождения следовал из Минска в Санкт-Петербург, где намеревался реализовать перевозимый товар.
Партия томатов, примерная стоимость которых порядка 400 тысяч рублей, перевозилась без маркировки и необходимых товарно-сопроводительных документов.
Груз и водитель транспортного средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.