В Себежском районе задержали машину с 8 тоннами турецких томатов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали в Себежском районе транспортное средство, перевозившее около 8 тонн запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря бдительности местных жителей, вовремя предупредивших пограничников, удалось предотвратить очередную попытку незаконного ввоза в нашу страну томатов турецкого происхождения.

Водитель автомобиля, наш соотечественник, попытался обманным путем въехать в Россию по проселочной объездной дороге, но его хитрость не принесла желаемого результата.

В ходе первичного опроса выяснилось, что мужчина 1965 года рождения следовал из Минска в Санкт-Петербург, где намеревался реализовать перевозимый товар.

Партия томатов, примерная стоимость которых порядка 400 тысяч рублей, перевозилась без маркировки и необходимых товарно-сопроводительных документов.