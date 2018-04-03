Ещё
В Себежском районе задержали машину с 8 тоннами турецких томатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Себежском районе задержали машину с 8 тоннами турецких томатов 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали в Себежском районе транспортное средство, перевозившее около 8 тонн запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря бдительности местных жителей, вовремя предупредивших пограничников, удалось предотвратить очередную попытку незаконного ввоза в нашу страну томатов турецкого происхождения.
Водитель автомобиля, наш соотечественник, попытался обманным путем въехать в Россию по проселочной объездной дороге, но его хитрость не принесла желаемого результата.
В ходе первичного опроса выяснилось, что мужчина 1965 года рождения следовал из Минска в Санкт-Петербург, где намеревался реализовать перевозимый товар.
Партия томатов, примерная стоимость которых порядка 400 тысяч рублей, перевозилась без маркировки и необходимых товарно-сопроводительных документов.
Груз и водитель транспортного средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
АиФ Северо-запад: последние новости
Белорусские танцоры не доехали до Питера. По Псковом туравтобус попал в ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Названы самые ненадёжные внедорожники и пикапы
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение