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Грабители перевернулись в украденной вместе с хозяином машине в центре Москвы
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Грабители перевернулись в украденной вместе с хозяином машине в центре Москвы 

РИАМО 58 минут назад
Неизвестные напали на водителя иномарки в центре Москвы, пересадили его на заднее сидение и угнали его машину, но угонщик не справился с управлением, и автомобиль перевернулся, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 2 апреля в 23:11 на службу «02» поступило сообщение о разбое с завладением транспорта на заправке по адресу: улица Коровий Вал, дом 9Б, строение 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружена перевернутая иномарка, а также ее водитель, который сообщил, что на улице Малая Филевская к нему в авто сели четверо или пятеро неизвестных, угрожая ему ножом, пересадили на заднее сидение, и начали движение в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в 23:00 неизвестный, находившийся за рулем украденного автомобиля, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась, неизвестные, покинув салон машины, скрылись. По данному факту проводится проверка.
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