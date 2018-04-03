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Водитель и пассажирка УАЗ погибли в столкновении с грузовиком под Троицком
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Водитель и пассажирка УАЗ погибли в столкновении с грузовиком под Троицком 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Водитель и пассажирка «УАЗ Патриот» погибли в столкновении с грузовым автомобилем на автодороге Троицк-ГРЭС, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Аварию на трассе зафиксировали около 11:30 3 апреля. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 59-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался грузовик. Полученные при столкновении травмы стали смертельными для мужчины и его 37-летней дочери.
«Погибший водитель автомобиля УАЗ ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. В момент ДТП ехал со своей дочерью по бытовым нуждам. У погибшей женщины остался 10-летний сын», — рассказали в полиции.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, а также эвакуируют повреждённый транспорт.
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