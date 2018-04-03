Водитель и пассажирка УАЗ погибли в столкновении с грузовиком под Троицком

Водитель и пассажирка « УАЗ Патриот» погибли в столкновении с грузовым автомобилем на автодороге Троицк-ГРЭС, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию на трассе зафиксировали около 11:30 3 апреля. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 59-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался грузовик. Полученные при столкновении травмы стали смертельными для мужчины и его 37-летней дочери.

«Погибший водитель автомобиля УАЗ ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. В момент ДТП ехал со своей дочерью по бытовым нуждам. У погибшей женщины остался 10-летний сын», — рассказали в полиции.