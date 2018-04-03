В Кургане ищут водителей, по вине которых пострадали две девочки

Накануне в ГИБДД поступил звонок из травматологического пункта Курганской детской поликлиники. Врачи сообщили, что к ним поступила 16-летняя девочка — она получила травмы в ДТП в районе дома № 2а по улице Мостостроителей в 1-м микрорайоне. Неизвестный водитель сбил девушку, когда та переходила дорогу по переходу — она шла из школы на автобус.

— После наезда на пешехода водитель с места ДТП уехал. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется розыск водителя, — рассказали в ГИБДД.

Еще об одном происшествии сообщили также в дежурную часть ГИБДД из травматологического пункта Курганской детской поликлиники. На этот раз ребенок упал в пассажирском автобусе, когда транспортное средство поворачивало в районе дома № 26а по улице Дзержинского рано утром.

— За рулем автобуса был неустановленный водитель, при повороте направо он допустил падение несовершеннолетнего пассажира. 17-летняя девушка была в передней части автобуса и во время поворота автобуса не держалась за поручень. После занятий в школе почувствовала себя плохо и обратилась в травматологический пункт, — сообщает ОГИБДД УМВД России по Кургану.

Очевидцев ДТП и происшествия просят обратиться по телефонам: 77-51-76, 25-64-90. Идет розыск водителей.