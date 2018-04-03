На Урале пассажир выхватил руль у водителя, чтобы сбить детей на обочине

В Арамиле уличный конфликт мужчины и двух подростков закончился смертью одного из парней. Инцидент произошёл 25 марта возле одного из магазинов города.

Как стало известно Е1.RU, двое школьников — Степа и Саша (имена ребят изменены, так как они несовершеннолетние. — Прим. ред.) — приехали в Арамиль из деревни Ключи за новыми штанами. В городе у них завязалась перепалка с 37-летним Русланом. Со слов Степы, тот докопался до них на ровном месте и даже пытался ударить их черенком от лопаты, но в итоге получил сам. Казалось бы, конфликт исчерпан, но на этом история не закончилась.

По трагичной случайности судьба вновь свела ребят с Русланом, но уже на трассе Арамиль — Андреевка. Подростки стояли на обочине и ловили машину, чтобы уехать домой. В этот момент по дороге ехала Kia Sportage , за рулем которой была 36-летняя женщина. Вместе с ней на переднем пассажирском сиденье ехал её пьяный муж — тот самый Руслан, который повздорил с детьми у магазина.

Увидев ребят, Руслан выхватил руль у жены, чтобы наехать на подростков.

«Сотрудникам ГИБДД женщина пояснила, что ее муж, увидев на обочине парней, которые голосовали, схватился за руль двумя руками и направил автомобиль на них, — уточнили Е1.RU в УГИБДД по Свердловской области. — Женщина попыталась вырулить в обратную сторону, но автомобиль занесло, и она не смогла справиться с управлением».

Степа, который шел по обочине лицом к автомобилю, успел среагировать и увернуться. А его друга Сашу Kia Sportage сбила. От полученных травм 15-летний парень скончался в больнице.

Сашу похоронили в среду, 28 марта, в Ключах.