На Урале пассажир выхватил руль у водителя, чтобы сбить детей на обочине 

В Арамиле уличный конфликт мужчины и двух подростков закончился смертью одного из парней. Инцидент произошёл 25 марта возле одного из магазинов города.
Как стало известно Е1.RU, двое школьников — Степа и Саша (имена ребят изменены, так как они несовершеннолетние. — Прим. ред.) — приехали в Арамиль из деревни Ключи за новыми штанами. В городе у них завязалась перепалка с 37-летним Русланом. Со слов Степы, тот докопался до них на ровном месте и даже пытался ударить их черенком от лопаты, но в итоге получил сам. Казалось бы, конфликт исчерпан, но на этом история не закончилась.
По трагичной случайности судьба вновь свела ребят с Русланом, но уже на трассе Арамиль — Андреевка. Подростки стояли на обочине и ловили машину, чтобы уехать домой. В этот момент по дороге ехала Kia Sportage, за рулем которой была 36-летняя женщина. Вместе с ней на переднем пассажирском сиденье ехал её пьяный муж — тот самый Руслан, который повздорил с детьми у магазина.
Увидев ребят, Руслан выхватил руль у жены, чтобы наехать на подростков.
«Сотрудникам ГИБДД женщина пояснила, что ее муж, увидев на обочине парней, которые голосовали, схватился за руль двумя руками и направил автомобиль на них, — уточнили Е1.RU в УГИБДД по Свердловской области. — Женщина попыталась вырулить в обратную сторону, но автомобиль занесло, и она не смогла справиться с управлением».
Степа, который шел по обочине лицом к автомобилю, успел среагировать и увернуться. А его друга Сашу Kia Sportage сбила. От полученных травм 15-летний парень скончался в больнице.
Сашу похоронили в среду, 28 марта, в Ключах.
— В связи с произошедшим следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц», — уточнил Е1.RU руководитель следственного отдела по городу Сысерть СК России Роман Щемелев. — В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.