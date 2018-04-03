За наезд на разметку оштрафуют

С 28 апреля водителям придется повысить бдительность.

Вступают в силу следующие новшества в Правила дорожного движения: появится дорожный знак «Участок перекрестка» 1.35 и новая дорожная разметка «Зона перекрестка» 1.26.

Дорожный символ 1.35 будет располагаться у перекрестка, либо перед ним на расстоянии, не превышающем 30 метров.

На территории влияния знака может вестись автоматическое фото и видео наблюдение.

На разметку будет запрещено заезжать в том случае, если это создаст угрозу появления затора и затруднений для проезда машин в поперечном направлении, исключая повороты.

Нарушение границ разметки будет наказываться штрафом в сумме 1000 рублей.

Постановление Правительства от 20.10.2017 № 1276

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»