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За наезд на разметку оштрафуют
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За наезд на разметку оштрафуют 

Время бухгалтера 2 часа назад
С 28 апреля водителям придется повысить бдительность.
Вступают в силу следующие новшества в Правила дорожного движения: появится дорожный знак «Участок перекрестка» 1.35 и новая дорожная разметка «Зона перекрестка» 1.26.
Дорожный символ 1.35 будет располагаться у перекрестка, либо перед ним на расстоянии, не превышающем 30 метров.
На территории влияния знака может вестись автоматическое фото и видео наблюдение.
На разметку будет запрещено заезжать в том случае, если это создаст угрозу появления затора и затруднений для проезда машин в поперечном направлении, исключая повороты.
Нарушение границ разметки будет наказываться штрафом в сумме 1000 рублей.
Постановление Правительства от 20.10.2017 № 1276
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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