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«Пусть тогда дрова возят»
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«Пусть тогда дрова возят» 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано во Владимире» соцсети «Вконтакте»
На прошлой неделе мы сообщали о масштабной операции «Автобус», проводимой региональным ГИБДД. Видимо, не до всех водителей общественного транспорта дошёл посыл о соблюдении ПДД.
Так, вчера вечером владимирцам, живущим в Восточном районе города, пришлось больше часа провести в пробке, а всё по вине одного из водителей маршрутного автобуса. Всё бы ничего, но авария произошла прямо в час пик, когда итак движение в «Доброе» весьма затруднено.
ДТП произошло на останове «улица Погодина». Столкнулись два автобуса — №11 с литерой «С», принадлежащий компании («БигАвтоТранс») и №15 компании «АДМ». Судя по разбитому стеклу «Волгабаса» в аварии виноват автобус №11«С», выполняющий соцмаршрут, который врезался в зад «пятнашки». Очевидцы сообщают, что пробка протянулась аж до остановки «Спортшкола». В аварии никто не пострадал.
«Страшно ездить на общественном транспорте! Маршрутки так раньше не чудили! Хоть и езжу исключительно редко на общественном транспорте, но всё же. Водители автобусов перевозят людей, складывается вопрос, а зачем гонять!? Итак, каждый день ДТП с участием автобусов. О пассажирах походу вообще не думают. Пусть тогда дрова возят, если им чхать на людей!», — выразил своё недоумение один из пользователей соцсети.
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