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«Автонет»: беспилотные машины появятся на российских дорогах к 2025 году
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«Автонет»: беспилотные машины появятся на российских дорогах к 2025 году 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Беспилотные автомобили появятся на российских дорогах наравне с другим транспортом уже к 2025 году, заявил в интервью агентству «Прайм» президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко.
"Предполагаю, что на дорогах общего пользования беспилотные автомобили появятся на горизонте до 2025 года. Этому способствует как «Автонет», так и инициативы автопроизводителей. С 2021 года все мировые автопроизводители объявили о начале серийного производства беспилотных автомобилей, соответственно, для таких машин требуется специализированная инфраструктура, регуляторика", — сообщил он.
По словам Гурко, беспилотные автомобили будут преобладать в нишевых сегментах, в них же могут появиться российские компании-лидеры.
"Мы считаем, что в первую очередь беспилотные автомобили будут появляться в нишевых сегментах и использоваться для осуществления пассажирских и грузоперевозок, управления коммунальной и сельхозтехникой, складскими погрузчиками. Целесообразнее всего инвестировать именно в те сегменты, где в России существует большой рынок, и где российские разработки могут быть наиболее конкурентоспособными. В течение 5 лет на этих рынках появятся российские компании-лидеры, которые выйдут на мировой уровень", — отметил он.
Спрос со стороны россиян на беспилотные автомобили будет, считает Гурко. Он напомнил данные отчета аудиторской компании PwC, согласно которому, 58% опрошенных готовы рассмотреть возможность приобретения автономного автомобиля, если в ближайшее время он появится в продаже.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации «Прайм» (медиагруппа «Россия сегодня») 1prime.ru.
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