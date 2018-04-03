«Автонет»: беспилотные машины появятся на российских дорогах к 2025 году

"Предполагаю, что на дорогах общего пользования беспилотные автомобили появятся на горизонте до 2025 года. Этому способствует как «Автонет», так и инициативы автопроизводителей. С 2021 года все мировые автопроизводители объявили о начале серийного производства беспилотных автомобилей, соответственно, для таких машин требуется специализированная инфраструктура, регуляторика", — сообщил он.

По словам Гурко, беспилотные автомобили будут преобладать в нишевых сегментах, в них же могут появиться российские компании-лидеры.

"Мы считаем, что в первую очередь беспилотные автомобили будут появляться в нишевых сегментах и использоваться для осуществления пассажирских и грузоперевозок, управления коммунальной и сельхозтехникой, складскими погрузчиками. Целесообразнее всего инвестировать именно в те сегменты, где в России существует большой рынок, и где российские разработки могут быть наиболее конкурентоспособными. В течение 5 лет на этих рынках появятся российские компании-лидеры, которые выйдут на мировой уровень", — отметил он.

Спрос со стороны россиян на беспилотные автомобили будет, считает Гурко. Он напомнил данные отчета аудиторской компании PwC, согласно которому, 58% опрошенных готовы рассмотреть возможность приобретения автономного автомобиля, если в ближайшее время он появится в продаже.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации «Прайм» (медиагруппа «Россия сегодня») 1prime.ru.