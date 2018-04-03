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Глава РА взял на контроль проблему пробок на месте строительства развязки
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Глава РА взял на контроль проблему пробок на месте строительства развязки 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял на контроль ситуацию с автомобильными заторами на Южном обходе на трассе М4 «Дон» под Краснодаром, где строят трехуровневую развязку.
Водители сообщили, что в зоне строительства периодически образуются многокилометровые пробки, они увеличиваются в часы пик и в период активизации работ, когда строители сужают проезжую часть для машин. В результате ожидание в пробке доходит до пяти-шести часов, сообщает Юга.ру.
«Это территория Адыгеи, но за строительство несет ответственность госкомпания «Автодор». Несмотря на то, что это федеральная трасса, которая находится рядом с Краснодаром, нам небезразлична сложившая дорожная ситуация. Строителям и сотрудникам ГИБДД нужно было заранее предусмотреть возможность образования пробки и предупредить транспортный коллапс», — сказал Кумпилов.
Глава Адыгеи поручил провести совещание по вопросам завершения строительства развязки, а сотрудникам ГИБДД — эффективнее регулировать дорожное движение и информировать водителей об объездных путях.
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