Глава РА взял на контроль проблему пробок на месте строительства развязки

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял на контроль ситуацию с автомобильными заторами на Южном обходе на трассе М4 «Дон» под Краснодаром, где строят трехуровневую развязку.

Водители сообщили, что в зоне строительства периодически образуются многокилометровые пробки, они увеличиваются в часы пик и в период активизации работ, когда строители сужают проезжую часть для машин. В результате ожидание в пробке доходит до пяти-шести часов, сообщает Юга.ру.

«Это территория Адыгеи, но за строительство несет ответственность госкомпания «Автодор». Несмотря на то, что это федеральная трасса, которая находится рядом с Краснодаром, нам небезразлична сложившая дорожная ситуация. Строителям и сотрудникам ГИБДД нужно было заранее предусмотреть возможность образования пробки и предупредить транспортный коллапс», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил провести совещание по вопросам завершения строительства развязки, а сотрудникам ГИБДД — эффективнее регулировать дорожное движение и информировать водителей об объездных путях.