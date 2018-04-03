Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в половине пятого вечера 2 апреля на улице Ореховской. Женщина 1979 г.р. (водительский стаж 20 лет), управляя автомобилем «Ниссан», при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении автомобилю «Рено» и совершила с ним столкновение.
В результате происшествия сама виновница ДТП получила ушиб бедра. Пострадала также находившаяся в другой иномарке женщина 1985 г.р. (ушиб правой ноги).
Медпомощь пострадавшим была оказана на месте ДТП. В госпитализации они не нуждались.