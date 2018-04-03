Ещё
Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Автозаводском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Автозаводском районе 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в половине пятого вечера 2 апреля на улице Ореховской. Женщина 1979 г.р. (водительский стаж 20 лет), управляя автомобилем «Ниссан», при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении автомобилю «Рено» и совершила с ним столкновение.
В результате происшествия сама виновница ДТП получила ушиб бедра. Пострадала также находившаяся в другой иномарке женщина 1985 г.р. (ушиб правой ноги).
Медпомощь пострадавшим была оказана на месте ДТП. В госпитализации они не нуждались.
Newsroom24: последние новости
Опубликовано видео смертельного ДТП на Мызинском мосту Двое погибли и трое ранены в ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде Сотрудник уголовного розыска погиб в страшном ДТП на Родионова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Названы самые ненадёжные внедорожники и пикапы
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем252
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение