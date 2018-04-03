Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Автозаводском районе

Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в половине пятого вечера 2 апреля на улице Ореховской. Женщина 1979 г.р. (водительский стаж 20 лет), управляя автомобилем « Ниссан », при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении автомобилю « Рено » и совершила с ним столкновение.

В результате происшествия сама виновница ДТП получила ушиб бедра. Пострадала также находившаяся в другой иномарке женщина 1985 г.р. (ушиб правой ноги).

Медпомощь пострадавшим была оказана на месте ДТП. В госпитализации они не нуждались.