В Кирово-Чепецке вынесли приговор мужчине, который сбил насмерть двух пешеходов

В суде установили, что 35-летний житель поселка Чуваши Кирово-Чепецкого района в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он двигался по поселку со скоростью около 100 км/ч. В результате автомобиль ВАЗ-21093 наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с осуждённого будет взыскана в пользу родственников потерпевших компенсация морального вреда в размере 3,3 млн рублей.

Фото — smolnarod.ru