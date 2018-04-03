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В Кирово-Чепецке вынесли приговор мужчине, который сбил насмерть двух пешеходов
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В Кирово-Чепецке вынесли приговор мужчине, который сбил насмерть двух пешеходов 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В суде установили, что 35-летний житель поселка Чуваши Кирово-Чепецкого района в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он двигался по поселку со скоростью около 100 км/ч. В результате автомобиль ВАЗ-21093 наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с осуждённого будет взыскана в пользу родственников потерпевших компенсация морального вреда в размере 3,3 млн рублей.
Фото — smolnarod.ru
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