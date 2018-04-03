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Учебный автомобиль и фура столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
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Учебный автомобиль и фура столкнулись на Окружном шоссе в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Авария произошла накануне днем. Машина автошколы столкнулась с большегрузом MAN.
Водитель фуры двигался в среднем ряду движения со стороны улицы Ильюшина. При подъезде к кольцевой развязке Окружное шоссе — Панкратова он ударил «Дуэ Нексию», которая ехала впереди него в том же направлении. В учебной машине автошколы в это время находились два человека: инструктор по вождению и ученик, который управлял автомобилем.
В результате столкновения пассажиры легковушки получили ушибы позвоночника. Приехавшая по вызову скорая помощь осмотрела пострадавших, но госпитализация не потребовалась.
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