Учебный автомобиль и фура столкнулись на Окружном шоссе в Вологде

Авария произошла накануне днем. Машина автошколы столкнулась с большегрузом MAN.

Водитель фуры двигался в среднем ряду движения со стороны улицы Ильюшина. При подъезде к кольцевой развязке Окружное шоссе — Панкратова он ударил «Дуэ Нексию», которая ехала впереди него в том же направлении. В учебной машине автошколы в это время находились два человека: инструктор по вождению и ученик, который управлял автомобилем.

В результате столкновения пассажиры легковушки получили ушибы позвоночника. Приехавшая по вызову скорая помощь осмотрела пострадавших, но госпитализация не потребовалась.