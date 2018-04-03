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Вылетели на рельсы: в столкновении «Патриота» и грузовика погибли двое южноуральцев
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Вылетели на рельсы: в столкновении «Патриота» и грузовика погибли двое южноуральцев 

74.ru 37 минут назад
Фото: 74.ru
В Троицке столкнулись «УАЗ-Патриот» и грузовик MAN. От удара автомобили вылетели на железную дорогу. Как сообщили 74.ru в ГУ МВД региона, в ДТП погиб водитель внедорожника и его 36-летняя спутница.
— ДТП произошло сегодня в 11:30 на третьем километре автодороги Троицк — посёлок ГРЭС, — уточнили в областном полицейском главке. — По неустановленным причинам, 48-летний житель Троицка за рулём машины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
Водитель «Патриота» и его спутница от полученных травм скончались на месте
Водитель грузовика, 41-летний житель Снежинска, не пострадал. На месте работают полицейские.
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