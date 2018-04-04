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Два человека погибли при столкновении шести автомобилей в Сочи
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Два человека погибли при столкновении шести автомобилей в Сочи 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Сочи Экспресс
СОЧИ, 4 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения шести автомобилей в Сочи в среду, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, автомобиль «Нива» допустил столкновение с попутным автомобилем Mercedes. Всего в ДТП попали шесть автомобилей, каким образом это произошло уточняется. В «Ниве» два человека погибли на месте", — сказал представитель ведомства.
В пресс-службе главка уточнили, что автомобиль «Нива» оказался зажат между микроавтобусом и иномаркой.
"Первое ДТП — Kia и «Газель» столкнулись. Около места аварии остановилась «Газель» дорожников [микроавтобус дорожных рабочих]. Ехавшая сзади «Нива» начала тормозить, а водитель ехавшего за ней Mercedes, видимо, не успел сориентироваться и врезался в «Ниву». «Нива» оказалась зажатой между двумя машинами", — сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что погибшие — водитель и пассажир отечественной машины. Информация о пострадавшем не подтвердилась.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, организован объезд этого участка трассы.
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