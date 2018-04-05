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Дорогу от Калужского шоссе до деревни Яковлево построит СП «Автобан»
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Дорогу от Калужского шоссе до деревни Яковлево построит СП «Автобан» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Российско-германское совместное предприятие «Автобан» выиграло тендер на строительство автомобильной дороги в новой Москве от Калужского шоссе до деревни Яковлево, сообщается на сайте госзакупок.
Компания предложила выполнить работы за 2,45 миллиарда рублей при стартовой цене контракта 2,48 миллиарда рублей, указывается в материалах закупки.
Как говорится в них, строительство четырехполосной пятикилометровой трассы с прокладкой инженерной инфраструктуры должны быть выполнены за 485 дней с момента заключения контракта.
Дорога пройдет от примыкания Власьевской улицы к Калужскому шоссе вдоль садоводческих товариществ «Искра-3» и «Таксатор», коттеджных поселков «Росинка» и «Ватутинки», деревень Яковлево и Черепово до примыкания к Яковлевской улице.
ООО «СП „Автобан“ основано в 1995 году германской фирмой Wirtgen и российскими дорожно-строительными организациями.
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