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Пожарные потушили загоревшуюся на юге МКАД «Газель»
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Пожарные потушили загоревшуюся на юге МКАД «Газель» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Загоревшаяся на 36-м км МКАД «Газель» потушена. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.
"Пожарные потушили возгорание автомобиля «Газель» между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей на МКАД. В результате произошедшего никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание произошло в результате ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля. От удара грузовик загорелся.
Ранее сообщалось, что в районе аварии образовалась автомобильная пробка длиной около 5 км.
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