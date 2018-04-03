Пожарные потушили загоревшуюся на юге МКАД «Газель»

МОСКВА, 3 апреля. / ТАСС /. Загоревшаяся на 36-м км МКАД «Газель» потушена. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Пожарные потушили возгорание автомобиля «Газель» между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей на МКАД. В результате произошедшего никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в результате ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля. От удара грузовик загорелся.

Ранее сообщалось, что в районе аварии образовалась автомобильная пробка длиной около 5 км.