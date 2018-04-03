В Кирово-Чепецке иномарка наехала на стоящую «Ладу» и перевернулась

Вечером 2 апреля в Кирово-Чепецке на проспекте Мира столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП произошло в 18 часов напротив дома №92. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Мицубиси Каризма» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Там он наехал на стоящий автомобиль « Лада Приора».

Иномарка перевернулась. Травмы получил 37-летний водитель автомобиля «Лада Приора». Госпитализация ему не потребовалась. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области