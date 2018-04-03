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Кемеровчан переполошил автомобиль с черными крестами на дверях, брошенный поперек дороги напротив Знаменского собора (ФОТО, ВИДЕО)
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Кемеровчан переполошил автомобиль с черными крестами на дверях, брошенный поперек дороги напротив Знаменского собора (ФОТО, ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Кемерово горожан переполошил автомобиль красного цвета, припаркованный кем-то прямо поперек проезжей части. Особенно угрожающим выглядело то, что на его дверях были наклеены скотчем черные кресты, а стоял он напротив Знаменского собора на Соборной улице.
Фотографии и видео со странной парковкой и необычным тюнингом были опубликованы 3 апреля в группе
"Инцидент Кемерово"
в соцсети «ВКонтакте». Помимо перечисленных «спецэффектов» номер на машине был перевернут вверх ногами. «На номере 99, перевернула, получились 66», «Машина с похоронным крестом посреди оживленной улицы, явно неспроста», — комментируют интернет-пользователи.
Одна из них написала, что была свидетельницей того, как из машины вышла хозяйка авто, закрыла двери и налепила кресты. Некоторые высказали предположения, что это некая акция протеста, связанная с  пожаром
в ТЦ «Зимняя Вишня» 25 марта, который унес жизни 64 человек.
"Там была девушка за рулем, сходила в церковь, зашла в магазин, вызвала такси и уехала", — сообщил один из комментаторов. Но эта информация больше ничем не подтверждена. «Вчера эта же машина припарковалась около пенсионного на радуге прямо напротив входа, девушка включила на всю музыку закрыла машину и ушла. Всех эвакуировали из здания», — написал еще один участник сообщества.
Некоторые высказали предположение, что у девушки кто-то погиб при трагедии в ТЦ, поэтому она ведет себя неадекватно и, возможно, нуждается в психологической помощи.
На месте происшествия было затруднено движение, но ненадолго и несильно. В настоящее время автомобиль уже эвакуировали на спецстоянку, его владелице грозит штраф 2000 рублей, сообщает сайт
Vesti42.ru  Произошедшее прокомментировали в кузбасской митрополии. «По всей вероятности, человек, который таким образом разместил машину с крестами, хотел что-то нам сообщить, донести свое мнение, а что он хотел донести — пока неясно. Информации о том, что в собор кто-то пришел с требованиями и предложениями, не было», — рассказал сайту
"Сибдепо"
руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.
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