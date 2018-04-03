Оренбургские власти потребовали 106 тыс. рублей от воронежской бизнесвумен за перегруз фуры 

По мнению авторов иска, на эту сумму был причинён ущерб дорогам. Представители управления дорожного хозяйства Оренбургской области подали иск к жительнице Новохопёрска. От женщины требуют 106 тыс. рублей компенсации причинённого дорогам ущерба. Об этом сообщили в Новохопёрском районном суде. Согласно данным иска, на автодороге «Оренбург — Орск — Шильда» при взвешивании большегруза «МАЗ», который принадлежит женщине, был установлен большой перевес — превышены «значения по осевым нагрузкам». Поэтому управление дорог обратилось в суд за возмещение вреда, причинённого трассе при перевозке тяжеловесных грузов. По мнению чиновников, ущерб составил больше 106 тыс. рублей. К слову, система взвешивания фур стала поводом для коррупции в Воронежской области. Бывшего главу регионального Госавтодорнадзора Жозефа Еркнапешяна и ещё 19 человек обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, которое получало взятки от водителей большегрузов за незаконное бездействие. По версии следствия, в коррупционном сообществе состояли 20 участников. Его примерно в 2013 году создал и возглавил — близкий знакомый Жозефа Еркнапешяна. При покровительстве главы регионального Госавтодорнадзора Артур Минаев организовал схему незаконного получения средств от участников сферы грузоперевозок. Водители большегрузных автомобилей на постах весового контроля Госавтодорнадзора в Воронежской области передавали персоналу этих постов деньги. Взятки позволяли водителям транспорта, превышавшего предельно допустимый вес для передвижения по автодорогам, не платить штрафы и беспрепятственно ехать дальше. В сообщество входили инспекторы управления Госавтодорнадзора и техперсонал, занимающийся обслуживанием стационарных постов весового контроля. Часть денег распределялась между исполнителями коррупционной схемы, остальное передавалось ее организатору. Оксана Грибкова