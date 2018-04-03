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Оренбургские власти потребовали 106 тыс. рублей от воронежской бизнесвумен за перегруз фуры
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Оренбургские власти потребовали 106 тыс. рублей от воронежской бизнесвумен за перегруз фуры 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
По мнению авторов иска, на эту сумму был причинён ущерб дорогам. Представители управления дорожного хозяйства Оренбургской области подали иск к жительнице Новохопёрска. От женщины требуют 106 тыс. рублей компенсации причинённого дорогам ущерба. Об этом сообщили в Новохопёрском районном суде. Согласно данным иска, на автодороге «Оренбург — Орск — Шильда» при взвешивании большегруза «МАЗ», который принадлежит женщине, был установлен большой перевес — превышены «значения по осевым нагрузкам». Поэтому управление дорог обратилось в суд за возмещение вреда, причинённого трассе при перевозке тяжеловесных грузов. По мнению чиновников, ущерб составил больше 106 тыс. рублей. К слову, система взвешивания фур стала поводом для коррупции в Воронежской области. Бывшего главу регионального Госавтодорнадзора Жозефа Еркнапешяна и ещё 19 человек обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, которое получало взятки от водителей большегрузов за незаконное бездействие. По версии следствия, в коррупционном сообществе состояли 20 участников. Его примерно в 2013 году создал и возглавил — близкий знакомый Жозефа Еркнапешяна. При покровительстве главы регионального Госавтодорнадзора Артур Минаев организовал схему незаконного получения средств от участников сферы грузоперевозок. Водители большегрузных автомобилей на постах весового контроля Госавтодорнадзора в Воронежской области передавали персоналу этих постов деньги. Взятки позволяли водителям транспорта, превышавшего предельно допустимый вес для передвижения по автодорогам, не платить штрафы и беспрепятственно ехать дальше. В сообщество входили инспекторы управления Госавтодорнадзора и техперсонал, занимающийся обслуживанием стационарных постов весового контроля. Часть денег распределялась между исполнителями коррупционной схемы, остальное передавалось ее организатору. Оксана Грибкова
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