Молодой парень перевернулся на Volkswagen Polo в Анапском районе 

Краснодар. 3 апреля— Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 13-километра автодороги «п. Виноградный — ст-ца Благовещенская».
2 апреля около 11 утра 21-летний парень ехал за рулем Volkswagen Polo. Он получил водительское удостоверение приблизительно 2 года назад и относится к категории молодых водителей. При этом кубанец видимо переборщил с педалью газа. Выбранная им скорость движения оказалась небезопасной. Иномарка улетела в кювет и перевернулась.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что водитель с травмами был госпитализирован.