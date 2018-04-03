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Apple развлечет пассажиров машин виртуальными зомби
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Apple развлечет пассажиров машин виртуальными зомби 

Motor.ru 45 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Apple запатентовала развлекательную систему для пассажиров автомобилей, в которой используются технологии виртуальной реальности. Она позволит сидящим в машине людям, например, оказаться в окружении зомби.
Система работает при помощи шлема виртуальной реальности, который подключен к внутренним системам автомобиля. Последние позволяют менять показываемую пассажирам картинку в зависимости от скорости и направления движения. Данные могут быть получены от устройства, подключенного к диагностическому OBD-II-порту.
В сценарии с зомби, который указан в патентной заявке, во время остановки на светофоре в виртуальном мире будет имитироваться заглохший двигатель, который заведется только после включения разрешающего сигнала.
По желанию пассажира, он может получить и образовательный контент, посвященный той местности, где находится автомобиль.
В документах указывается также, что устройство сможет помочь и пассажирам, которых укачивает вовремя движения. Плюс ко всему, оно будет предназначено для использования в машинах с системами автономного управления.
Ранее компания Apple придумала для смартфонов аналог «авиа-режима», который включается на гаджете водителя во время движения. Он блокирует появление уведомлений на экране и автоматически отвечает на входящие сообщения текстом о том, что его владелец находится за рулем.
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