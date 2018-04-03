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УГИБДД наказывает дорожников штрафами за плохую работу
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УГИБДД наказывает дорожников штрафами за плохую работу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Только за два месяца 2018 года в Орловской области произошло 61 ДТП по причине недостатков в улично-дорожной сети. В этих авариях погибли 6 человек, 93 получили ранения.
Причиной ДТП стали некачественное зимнее содержание, дефекты проезжей части, скудное освещение. — 15 недочётов были выявлены ещё до того, как произошло ДТП, — констатировал начальник УГИБДД региона Александр Коршунов. — Если бы их устранили, аварий, возможно, удалось бы избежать.
Коршунов сообщил, что в текущем году должностных лиц оштрафовали за просчёты в содержании УДС на 3,5 млн рублей. В 2017 году было привлечено к ответственности 520 юрлиц и ответственных сотрудников на 23,5 млн рублей. Рост по первой категории составил 685%.
Отметим, отсутствие дорожных знаков и большие ямы обходятся предприятиям в 100 — 120 тысяч рублей.
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