Грузовик попал под грейдер в Первомайском районе

Днём 3 апреля в Первомайском районе Новосибирска в аварию попали грузовик и грейдер.

«Грейдер двигался по улице Аксёнова со стороны Героев Революции по главной дороге, выехал на пересечение улиц Аксёнова и Баганская с левым поворотом (поворачивал на Баганскую. — НГС). При совершении маневра грейдер ощутил удар от грузовика Isuzu », — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».

Грузовик перед аварией ехал по Баганской и поворачивал налево на улицу Аксёнова под знак «Уступи дорогу», сообщают аваркомы. По их данным, грейдер принадлежит муниципальным службам.

В главном управлении благоустройства и озеленения Новосибирска пообещали прокомментировать информацию о происшествии позднее.