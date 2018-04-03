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Грузовик попал под грейдер в Первомайском районе
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Грузовик попал под грейдер в Первомайском районе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 3 апреля в Первомайском районе Новосибирска в аварию попали грузовик и грейдер.
«Грейдер двигался по улице Аксёнова со стороны Героев Революции по главной дороге, выехал на пересечение улиц Аксёнова и Баганская с левым поворотом (поворачивал на Баганскую. — НГС). При совершении маневра грейдер ощутил удар от грузовика Isuzu», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».
Грузовик перед аварией ехал по Баганской и поворачивал налево на улицу Аксёнова под знак «Уступи дорогу», сообщают аваркомы. По их данным, грейдер принадлежит муниципальным службам.
В главном управлении благоустройства и озеленения Новосибирска пообещали прокомментировать информацию о происшествии позднее.
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