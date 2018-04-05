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Продажи автомобилей Ford в России в январе-марте выросли на 36% — до 12,8 тыс. машин
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Продажи автомобилей Ford в России в январе-марте выросли на 36% — до 12,8 тыс. машин 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Деловое сообщество
«Российские дилеры Ford в марте реализовали 5 тыс. 202 автомобиля, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 г. в России было продано 12 тыс. 768 автомобилей Ford, что на 36% превышает показатель аналогичного периода 2017 г.», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, бестселлером марки в марте стал кроссовер Ford Kuga, на котором остановили свой выбор 1 тыс. 503 покупателя (рост на 61%). Второй результат показала модель Focus — 1 тыс. 395 реализованных автомобилей, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Продажи флагманского внедорожника Ford Explorer выросли на 43%. Еще одним мощным драйвером роста продаж Ford в России является Ford Transit. В марте было продано 1 тыс. 74 автомобилей этого семейства (рост на 77%).
«В России представлено свыше 55 модификаций Ford Transit для различных нужд бизнеса и государственных служб», — добавили в пресс-службе.
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