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Война за парковку: неизвестные облили краской несколько машин на ЗЖМ
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Война за парковку: неизвестные облили краской несколько машин на ЗЖМ 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Фотографии пострадавших машин выложили в инстаграм-сообществе rostov_roads. Хозяева автомобилей ищут очевидцев. VW, Ford и Mazda залиты краской разных цветов, владельцы недоумевают о причинах, сподвигших неизвестного на этот поступок. Война с автохамами? Но из трех машин только VW была припаркована на тротуаре. Ford и Mazda стояли в парковочном кармане и никак не мешали проходу. Причем вандалы подобрали оттенок краски соответственно типу машин. Черную и коричневую для светлого кузова и белую для черного.
Подписчики обсуждают возможность шантажа автовладельцев. В Ростове распространены случаи вымогательства с помощью угрожающих записок. Неизвестные предлагают автовладельцам заплатить, чтобы с их авто не случилось ничего непоправимого.
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