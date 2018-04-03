Война за парковку: неизвестные облили краской несколько машин на ЗЖМ

Ford и Фотографии пострадавших машин выложили в инстаграм-сообществе rostov_roads. Хозяева автомобилей ищут очевидцев. VW Mazda залиты краской разных цветов, владельцы недоумевают о причинах, сподвигших неизвестного на этот поступок. Война с автохамами? Но из трех машин только VW была припаркована на тротуаре. Ford и Mazda стояли в парковочном кармане и никак не мешали проходу. Причем вандалы подобрали оттенок краски соответственно типу машин. Черную и коричневую для светлого кузова и белую для черного.

Подписчики обсуждают возможность шантажа автовладельцев. В Ростове распространены случаи вымогательства с помощью угрожающих записок. Неизвестные предлагают автовладельцам заплатить, чтобы с их авто не случилось ничего непоправимого.