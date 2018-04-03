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В Йошкар-Оле таксист спрятался от пассажира на крыше автобусной остановки
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В Йошкар-Оле таксист спрятался от пассажира на крыше автобусной остановки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
28 марта в Йошкар-Оле 26-летнему таксисту пришлось спрятаться на крыше автобусной остановки от пьяного пассажира, сообщает ГУ МВД Марий Эл.
Мужчина вез клиента из Йошкар-Олы в одну из деревень Медведевского района. Нетрезвый пассажир попросил ненадолго остановиться около его дома. Вернувшись в автомобиль, он стал угрожать водителю ножом и потребовал пересесть на заднее сиденье. Требование было выполнено. Однако во время движения автовладельцу удалось выпрыгнуть из салона и спрятаться на крыше остановки.
«Похититель» долго ездил по деревне в поисках сбежавшего водителя, а затем решил продолжить свой маршрут. В это время водитель такси автостопом добрался до дома и позвонил полицейским.
23-летнего подозреваемого быстро задержали. Оказалось, что он застрял на проселочной дороге в соседней деревне.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Такси 16.jpg
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