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Новосибирск назвали городом с самым удобным обслуживанием машин
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Новосибирск назвали городом с самым удобным обслуживанием машин 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирск попал в рейтинг российских городов по удобству обслуживания автомобилей — он поделил второе место с Челябинском.
Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат» совместно с «2ГИС». Они подсчитали, сколько автосервисов приходится на 10 тысяч машин в одном миллионнике.
Первое место в рейтинге заняла Пермь, где на 10 тысяч автомобилей приходятся 23 шиномонтажа, 6 заправок, 24 СТО и 10 автомоек — по словам аналитиков, здесь удобнее всего обслуживать автомобиль.
Второе и третье место поделили Новосибирск и Челябинск. «На 10 тысяч машин в Новосибирске — 11 автомоек и 7 заправок — это самая высокая концентрация таких точек среди миллионников. Причём увеличение количества автомоек за последнее время не было значительным — например, за два года их стало больше на 4%. А за последний год — если смотреть с апреля 2017 по апрель 2018 — их даже стало чуть меньше (на 1%). Может быть, переменчивая погода и большое количество машин дают особый спрос на автомойки?» — прокомментировали результаты рейтинга в PR-службе «2ГИС».
В пятёрку также попали сибирские города — Омск и Красноярск. Последние места в рейтинге заняли Санкт-Петербург и Москва — по словам аналитиков, у них слишком большие автопарки.
По данным аналитиков, в Новосибирске парк легковых автомобилей на 1 января составил 435,7 тысяч штук — больше только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Ранее аналитики «Автостата» выяснили, что рынок продажи поддержанных автомобилей в Новосибирске просел на 12%.
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