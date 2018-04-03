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В Самаре на ул. Земеца водитель Datsun сбил на «зебре» 12-летнюю девочку
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В Самаре на ул. Земеца водитель Datsun сбил на «зебре» 12-летнюю девочку 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 2 апреля, в 14:30, в Самаре, 40-летний мужчина, управлявший автомобилем Datsun on-Do, выезжая с прилагающей территории, у дома №19 по улице Земеца, сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Пострадавшая в результате попадания под машину девочка была госпитализирована.
По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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