Ещё
Kia, Fiat, Jeep, Ravon и Maserati подняли цены на новые автомобили в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia, Fiat, Jeep, Ravon и Maserati подняли цены на новые автомобили в России 

Rambler News Service 1 час назад
Fiat, Jeep и Maserati подняли цены на новые автомобили на российском рынке в апреле, сообщили RNS в пресс-службе группы «Авилон», которая, в том числе, является дилером этих марок.
«Марки Fiat и Jeep поднимут цены в среднем на 2%. Maserati в связи с увеличением утилизационного сбора подорожает на 40 тыс. рублей», — сказали RNS в компании.
Другие автопроизводители также подняли цены. Kia повысила цены на некоторые комплектации модели Rio — на 2,2-2,3%. Также выросли цены, как ранее сообщал RNS, и на автомобили Ravon — от 1,5% до 6%, сообщил «Автостат».
При этом, ряд компаний снизили цены на некоторые комплектации автомобилей, среди них Hower, Geely и Lifan, отметили эксперты «Автостата».
Rambler News Service: последние новости
Mitsubishi втрое увеличила продажи в России в марте Toyota начнет продажи нового поколения RAV в России в 2019 году Группа ГАЗ предлагает ограничить срок эксплуатации автобусов 10 годами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Названы самые ненадёжные внедорожники и пикапы
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение