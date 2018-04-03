Kia, Fiat, Jeep, Ravon и Maserati подняли цены на новые автомобили в России

Fiat, Jeep и Maserati подняли цены на новые автомобили на российском рынке в апреле, сообщили RNS в пресс-службе группы «Авилон» , которая, в том числе, является дилером этих марок.

«Марки Fiat и Jeep поднимут цены в среднем на 2%. Maserati в связи с увеличением утилизационного сбора подорожает на 40 тыс. рублей», — сказали RNS в компании.

Другие автопроизводители также подняли цены. Kia повысила цены на некоторые комплектации модели Rio — на 2,2-2,3%. Также выросли цены, как ранее сообщал RNS, и на автомобили Ravon — от 1,5% до 6%, сообщил «Автостат».