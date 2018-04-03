Водителю перевернутого в Расточке автобуса вынесли приговор

В Кировском районном суде Новосибирска завершился процесс по обвинению 66-летнего Григория К. Водитель ПАЗика, который следовал по маршруту №10, обвинялся в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

«Водитель обвинялся в том, что он, управляя автобусом, находясь в утомленном состоянии, допустил выезд за пределы проезжей части на правую обочину, где совершил наезд на световую опору, отчего произошло опрокидывание автобуса, — сообщили в суде Кировского района. — В результате одному из пассажиров был причинен по неосторожности тяжкий вред здоровью. Еще четверо получили травмы средней и легкой тяжести».

Григория К. признали виновным и приговорили к одному году ограничения свободы с лишением водительских прав на полтора года. Добавим, что ДТП с автобусом №10 произошло в Новосибирске вечером 26 июля. Тогда пострадали пять человек, но больше всех — 85-летняя пенсионерка. Авария случилась на улице Беловежской у дома №52. Всего в момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров.