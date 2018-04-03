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В Чувашии осудили экс-полицейского, сбившего насмерть двух человек
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В Чувашии осудили экс-полицейского, сбившего насмерть двух человек 

РИА Новости 55 минут назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — РИА Новости. Бывший сотрудник чувашской полиции приговорен к лишению свободы на срок три года и восемь месяцев за гибель двух мужчин, которых он сбил на автомобиле, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По данным следствия, вечером 14 июля 2017 года осужденный, не находясь при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле Skoda Octavia совершил наезд на двух мужчин в возрасте 54 и 35 лет, которые в тот момент находились на обочине, после чего покинул место ДТП. Потерпевшие от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
Отмечается, что экс-полицейский находился «в утомленном состоянии» и не соблюдал безопасный интервал от края проезжей части, однако состояния опьянения по результатам проведенного медицинского освидетельствования у осужденного не установлено.
"Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему обвиняемому. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ему назначено наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишен права управления транспортными средствами", — говорится в сообщении.
По результатам служебной проверки, проведенной МВД по Чувашии, осужденный был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.
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