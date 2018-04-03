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В Кирове водитель иномарки сбил двух школьников: подростков госпитализировали c серьезными травмами
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В Кирове водитель иномарки сбил двух школьников: подростков госпитализировали c серьезными травмами 

Vyatka-grad.ru 55 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В понедельник, 2 апреля 2018 года, в Кирове на улице Московской водитель Byd сбил двух подростков. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
Авария произошла в 20:40 напротив дома № 140 по улице Московской. Известно, что 16-летние школьники переходили дорогу по пешеходному переходу. К месту ДТП оперативно приехали два экипажа полиции и две кареты скорой помощи.
В отделе пропаганды безопасности движения ГИБДД по Кировской области рассказали, что за рулем иномарки ехал 21-летний водитель. В результате аварии оба школьника получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.
Фото — ГИБДД по Кировской области
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