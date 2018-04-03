В Кирове водитель иномарки сбил двух школьников: подростков госпитализировали c серьезными травмами

В понедельник, 2 апреля 2018 года, в Кирове на улице Московской водитель Byd сбил двух подростков. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 20:40 напротив дома № 140 по улице Московской. Известно, что 16-летние школьники переходили дорогу по пешеходному переходу. К месту ДТП оперативно приехали два экипажа полиции и две кареты скорой помощи.

В отделе пропаганды безопасности движения ГИБДД по Кировской области рассказали, что за рулем иномарки ехал 21-летний водитель. В результате аварии оба школьника получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

Фото — ГИБДД по Кировской области